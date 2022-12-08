В краевом отделении ПФР напомнили, когда не учитываются доходы мобилизованных

Утвержденные правительством РФ правила предусматривают меры по социальной поддержке мобилизованных граждан и их семей.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю напоминают, что доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 2022 года не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий.

Кроме того, отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам.

«Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям», - поясняют в ПФР.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в ПФР за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Отделение ПФР по Пермскому краю.

Информацию по вопросам мер социальной поддержки можно получить по телефону колл-центра отделения ПФР по Пермскому краю: 8-800- 600- 03-73.

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