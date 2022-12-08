В Черняевском лесу в Перми устанавливают инновационные пешеходные дорожки

Фото: администрация г. Перми

В Перми реализуется проект «Зеленое кольцо». Так, благодаря ему в Черняевском парке появятся новые дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедистов – в виде деревянных настилов и «каменного ковра».

- Уже собрали деревянный образец – нужно проверить прочность конструкций, принятых проектным решением, - сообщили в мэрии. – В настоящее время определяется итоговая длина маршрутов на основании проведенной геодезической съемки. Параллельно идут работы по заглублению свай на участке настила «Березовая аллея».

Кстати, в Черняевском лесу для разведения потоков отдыхающих (активных и пассивных) дорожки выделят разным цветом и покрытием. Так, для велосипедистов будут использовать песчано-гравийную смесь, а на двух участках - новую экологичную технологию «каменный ковер». Общая протяженность веломаршрута составит 22,3 км. Это будет большой круг внутри леса и несколько малых от каждой входной группы.

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