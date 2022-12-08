В Пермском крае завершили строительство дороги к горнолыжному комплексу «Такман»

Фото: Правительство Пермского края.

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили о завершении работ по строительству новой дороги, которая свяжет обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман». Ее общая протяженность составила свыше 1,2 км.

Строительство вела подрядная организация ООО «АБЗ № 1». Работы включали строительство двух участков дороги: выезд из города на обход Чусового протяженностью 287 метров через микрорайон Дальний Восток с поворотом около ул. Жданова, 34а, а также съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана».

Подрядчик приступил к работам в январе 2022 года. За это время были проведен: разбор грунтов отвала карьера Белый камень и трассировку будущей дороги, обустройство водопропускной трубы для защиты дороги от разрушения грунтовыми водами, переустройство водовода и линии электропередач, укрепление водоотводных каналов монолитным бетоном, установку освещения и устройство габионов, укладку асфальтового покрытия.

Глава регионального минтранса Сергей Вешняков пояснил, что съезд к «Такману» позволит увеличить туристическую привлекательность Чусового.

Для ввода дорожного объекта в эксплуатацию и запуска движения необходимо получить положительное заключение о соответствии построенного объекта от Инспекции государственного строительного надзора. Предстоит провести проверку документации и итоговый выезд специалистов инспекции на объект.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что горнолыжный спорт – это не только любимый вид отдыха жителей региона, но и перспективное направление для привлечения туристов в Прикамье.

«Обеспечение доступности горнолыжных курортов – одна из задач, которую нужно решать. Это поможет сделать территорию более привлекательной как для жителей других муниципалитетов, так и для гостей из соседних регионов, что благоприятно отразится на социально-экономической обстановке в Чусовском городском округе», – подчеркнул губернатор.

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