Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанцию за ноябрь и могут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»

Жители Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы получили квитанцию за ноябрь на оплату тепла и горячей воды. Оплата этой квитанции — первый шаг участия в акции «В Новый год без долгов!». Все участники акции могут списать накопившиеся пени, а победители получат приятные подарки.

Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж* за декабрь до 31 декабря, не иметь просроченной задолженности. Клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени**.

В феврале 2023 года состоится розыгрыш подарков среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, кроме того, на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчетно-кассовый центр. Все контактные данные приведены на квитанциях.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что акция «В Новый год без долгов!» проводится в Пермском крае уже более пяти лет. Каждый год более ста жителей региона получают приятные сюрпризы за то, что встречают Новый год без долгов за тепло и горячую воду.