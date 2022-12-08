Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 7 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. На пожарах погибших нет, есть травмированные.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 7 декабря 2022 года на территории Прикамья 208 профилактическая группа в составе 510 человек осуществили 2385 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3495 человек, распространили 2920 памяток.

За истекшие сутки 7 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 13 пожаров: 4 пожара - в Перми; 2 пожара - на территории Уинского округа; по 1 пожару - на территориях Верещагинского, Чернушинского, Краснокамского, Чайковского, Сивинского, Кунгурского, и Пермского округов.

Один из пожаров произошел днем 7 декабря 2022 года в деревне Мериново Кунгурского округа. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 13:25. Для его ликвидации прибыли 11 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение внутри металлического вагончика. Приблизительная площадь пожара составила 15 квадратных метров. Локализовали пожар и ликвидировали горение в 13:32. На пожаре получил травмы мужчина, погибших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 7 декабря 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Верещагинском округе и Свердловском районе Перми; металлический ангар - в Чернушинском округе; многоквартирный дома - в Сивинском и Пермском округах; бани - в Краснокамском и в Уинском округах; расселенный дом - в Индустриальном районе Перми; металлический вагончик - в Кунгурском округе; кирпичное строение строительного магазина - в Уинском округе; автомобиль - в Чайковском округе; мусор - в Дзержинском и Свердловском районах Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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