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Новости"Бизнес-новости": Пермь8 декабря 2022 10:20

Сбербанк в ноябре увеличил выдачу кредитов бизнесу и населению

Драйвером роста кредитов населению выступали ипотечные кредиты
Источник:kp.ru
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в ноябре 2022 года вырос на 1,8%, корпоративный — на 1,1%, говорится в сообщении банка.

«Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% — до 11,8 триллиона рублей», — сказано в сообщении.

Драйвером роста кредитов населению выступали ипотечные кредиты, которые прибавили с начала года 17,3% с учетом секьюритизации портфеля, а также кредитные карты (рост на 26,8%). В банке также отметили положительную динамику в потребкредитовании с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне.

«Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% в ноябре и более 13% с начала года, составив 18,2 триллиона рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.