В Перми из полыхающего дома на руках вынесли женщину-инвалида

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В ночь на 8 декабря в Мотовилихинском районе произошел крупный пожар. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 04:30. Горел одноэтажный трехквартирный дом по улице Уральской. К месту возникновения пожара выехали 27 человек личного состава и 5 единиц техники.

По прибытии выяснилось, что крыша дома горит по всей площади. Огонь охватил 70 квадратных метров. Пожар удалось потушить в 06:10.

Самостоятельно из полыхающего дома выбрались 5 человек. Пожарные смогли спасти еще одного человека. Женщину с инвалидностью они вынесли на руках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Погибших нет.

Сотрудники МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара нужно звонить по номеру «01» или «101».

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