Жители Александровска пожаловались на воду с червями из крана

Фото: ВКонтакте/Подслушано Александровск

Жители Александровска в соцсетях пожаловались, что из крана течет вода с червями. Они рассказали, что это не единичный случай, и червей в грязной воде находили уже не раз.

Кадрами неприятной находки поделились жильцы дома по улице Горького, 6. С этой проблемой также сталкивались жильцы других домов, например, по улицам Горького, 11 и Ленина, 35.

Фото: ВКонтакте/Подслушано Александровск

В администрации Александровска о проблеме знают. В официальном комментарии заявили, что 30 ноября по факту некачественного водоснабжения МУП «Теплоэнергетика» и МУП «ЯйваДом» провели проверку. В результате было решено промыть внутридомовую систему. После этого еженедельно пообещали промывать общедомовой фильтр.

О проблеме заявили и в ОНФ. Ржавая вода в домах города течет из крана с лета. Народный фронт обратился в администрацию с требованием взять пробу воды и проверить в лабораториях Роспотребнадзора.

«Черная, коричневая, ржавая вода из-под крана с примесью грязи — бытовая реальность жителей Александровска еще с августа. Некоторым довелось даже увидеть там личинки», — указано в релизе ОНФ.

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию. Причиной ухудшения качества воды назвали «не техническое состояние внутридомовых водопроводных сетей, а наружные сети и сооружения системы централизованного водоснабжения города». С 11 по 23 августа в водозаборные колонки поступал песок. В результате МУП «Теплоэнергетика» привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Предприятие обязали устранить нарушения.

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