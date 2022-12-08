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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 4:20

В Прикамье пьяный мужчина на работе схватился за нож и попытался убить коллегу

Нападавшему уже вынесли приговор
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Горнозаводске 47-летнего местного жителя осудили по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 19 марта этого года между двумя коллегами произошла ссора на почве личной неприязни и ранее возникавших на работе конфликтов. В результате один из участников конфликта, будучи пьяным, достал нож и ударил оппонента в грудь.

Трагедии удалось избежать благодаря активному сопротивлению потерпевшего. После ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд приговорил нападавшего к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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