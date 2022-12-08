В центре Перми 8 декабря светофоры отключат на трех перекрестках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 8 декабря три перекрестка временно станут нерегулируемыми. Светофоры отключат для проведения профилактических работ. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Рассказываем, на каких перекрестках ожидаются отключения и сколько они продлятся:

- Улицы Куйбышева и Пушкина — с 08:00 до 20:00;

- Улицы Куйбышева и Луначарского — с 08:00 до 20:00;

- Улицы Якова Свердлова и Ивановской — с 10:00 до 18:00.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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