Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 8 декабря 2022 года информирует о заторах транспорта на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской, на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова, на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Революции, на Комсомольском пр. от ул. 1-й Красногвардейской до ул. Революции.

Первые пробки в этот час также наблюдается:

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов от ул. Вавилова до перекрестка с ул. Стахановской

- на ш. Космонавтов со спуска с ж/д моста до ул. Плеханова

- на ш. Космонавтов от ул. Уральских партизан до ул. Плеханова

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной

- на ул. Столбовой от ж/д моста до ш. Космонавтов

- на ул. Огородникова и ул. Мостовой от ул. Ленинградской до пл. Восстания

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой

- на ул. Восстания от пл. Восстания до ул. Смирнова

- на ул. Соликамской от Чапаевского до Балмошной

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской

- на бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева

- на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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