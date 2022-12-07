Банк не смог забрать у депутата Госдумы РФ от Перми квартиру в центре города

Фото: архив "КП"

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Скриванов судился с банком «Открытие» с апреля 2022 года. Банк требовал возместить задолженность в 5,8 млн рублей по кредитному договору от 31 октября 2019 года. В том числе через продажу залогового имущества – квартиру депутата в центре Перми площадью 154,2 кв.м. Истец предлагал выставить ее на торги по начальной цене – 8,02 млн рублей, хотя экспертиза, проведенная ООО «Вишера-оценка», определила, что ее рыночная стоимость гораздо выше – 11,3 млн.

Как сообщает РБК, на шестом заседании, которое прошло 7 декабря, адвокат Скриванова Михаил Кузьмин сообщил, что накануне стороны заключили соглашение: ответчик погасил задолженность про кредиту и процентам в размере 5,8 млн рублей, а истец отказался от начисления пени и выдал справку об отсутствии претензий.

Суд оставил исковые требования к депутату Госдумы без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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