Житель Пермского края угодил за решетку из-за банки варенья

Даже варенье может довести до скамьи подсудимых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний житель Юсьвинского района пришел в гости к престарелой женщине темной ночью. Причем не через дверь, а через окно, которое он разбил кирпичом. Избив хозяйку, мужчина стал шарить по шкафам в поисках ценного. Но ничего, кроме двух мобильников ему не приглянулось. Тогда, как говорится, на сладкое, он решил прихватить с собой и банку варенья.

Бабуля, воспользовавшись моментом, убежала из дома к соседу. И в скором времени обратилась за помощью в полицию. Грабителя задержали очень быстро. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый. На «подвиги» он отправился, приняв на грудь.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». В настоящее время он находится под арестом.

Похищенное, кстати, полицейские нашли у родственников грабителя. И вернули его владелице.

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