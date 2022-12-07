Минобр Прикамья рассказал, при какой температуре детям можно не приходить в школу

При морозах ниже -30 уроки могут отменить во всех классах. Фото: Антон ФОКИН

Декабрь синоптики обещают лютый, особенно ближе к новому году. А это значит, что кое-кому можно не ходить в школу на вполне законных основаниях.

- Поводом для отмены занятий в школе могут стать только сильные морозы, при которых учитывается и сила ветра, - прокомментировали «КП» в министерстве образования Пермского края.

А сейчас о главном: ученикам с 1-го по 4-й классы можно не идти в школу, если на улице -25…-28 градусов, с 1-го по 9-й – от -28…до -30 градусов. Вся школа не будет учиться, если столбик термометра опустится до -30…-32 градусов.

При этом, как уточнили в ведомстве, решение об отмене занятий каждое муниципальное управление образованием принимает самостоятельно. Также данная инициатива может исходить от администрации школы.

- Если папа с мамой решили оставить ребенка дома, не забудьте предупредить об этом классного руководителя, - отметили в минобре.

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