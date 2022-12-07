Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

В Перми премия «Преодоление» вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за успехи в спорте, культуре, образовании, бизнесе и других отраслях. В 2022 году на соискание премии поступило 24 заявки.

С 2020 года премия «Преодоление» в Перми вручается в пяти номинациях: «Художественное творчество, культура и искусство», «Медицина, образование, наука», «Общественная деятельность», «Спортивные достижения», «Техническое творчество, промышленность и предпринимательство», «Чувствую сердцем» (для людей, не имеющих инвалидности, но внесших значимый вклад в защиту прав и интересов инвалидов).

«Горжусь тем, что эти замечательные люди живут и работают в Перми. Они своим примером показывают, что, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, можно и нужно жить полноценной жизнью. Сила воли и усердие позволили лауреатам стать настоящими лидерами в своих сферах деятельности», – в своем Телеграм-канале поздравил лауреатов премии «Преодоление» глава Перми Алексей Дёмкин.

В 2022 году лауреатом премии в номинации «Художественное творчество, культура и искусство» стал Василий Тарасов – участник краевых конкурсов вокалистов-любителей классической музыки «Пермская Романсиада», неоднократный лауреат творческих Всероссийских конкурсов.

Победителем в номинации «Медицина, образование, наука» жюри конкурса признало Александра Шурыгина. С октября 2010 года он работает заведующим кафедрой фтизиопульмонологии Пермского медуниверситета. Свою преподавательскую деятельность он совмещает с работой в должности главного внештатного детского фтизиатра краевого Минздрава.

Председатель пермского отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова одержала победу в номинации «Общественная деятельность». Долгие годы она занимается вопросами защиты прав и интересов инвалидов на доступную среду, трудоустройство и реабилитацию.

Премию в номинации «Спортивные достижения» получил Олег Пономарев. В 2005 году он впервые вошел в состав сборной команды Пермского края по спорту среди спортсменов с нарушениями зрения (биатлон и лыжные гонки), а с 2012 года является членом Паралимпийской сборной команды России. Олег является бронзовым призером Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, многократным победителем и призером чемпионатов мира и России, этапов Кубка мира.

Звание лауреата в номинации «Техническое творчество, промышленность и предпринимательство» был удостоен заместитель руководителя Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Михаил Топильский. Он является специалистом с более чем 12-летним опытом работы в сфере теплоснабжения, ориентированным на работу с жителями.

В специальной номинации «Чувствую сердцем» за развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов был награжден Александр Ивонин. Члены «Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», возглавляемой Александром Ивониным, ежегодно завоевывают от 130 до 150 медалей чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Также он является председателем Регионального отделения Паралимпийского комитета России в Пермском крае.

Лауреатов премии «Преодоление» поздравили первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, замглавы администрации Перми Алексей Грибанов и председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

«В этом году мы вручаем премию «Преодоление» в юбилейный 15-й раз. Премия приурочена к Международному дню инвалидов. Для нас принципиально важно показать, что люди, которые имеют инвалидность, могут добиваться потрясающих результатов и являться примером для каждого. За 15 лет участниками премии стали уже более 300 человек, и мы продолжим чествовать целеустремлённых, талантливых пермяков», – отметил Алексей Грибанов.

По его словам, вручение премии в первую очередь направлено на создание условий для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Премия «Преодоление» в Перми присуждается с 2008 года. За это время ее участниками стали около 300 человек и коллективов. Размер премии составляет 50 тысяч рублей в каждой номинации.

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