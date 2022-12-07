Вечер в Пермской опере. Фото: архив "КП"

В преддверии Нового года Пермский театр оперы и балета приглашает своих друзей на закрытую вечеринку.

Как рассказывают в театре, в Новогоднем гала будет место для красивой музыки и выступлений звезд балета, оперы и артистов оркестра, лучших сочинений отца и сына Штраусов, арий-хитов, а также классических и неоклассических па-де-де, вокальные путешествия. Кроме того, состоится аукцион с уникальными лотами.

Гостей закрытого вечера разместят за столиками, установленными в партере. Билет за 15 тыс. рублей включит: напитки и закуски, концерт в двух действиях и приятный подарок от театра.

Довольно необычное для нашего времени party состоится 23 декабря в 19:00. Особое пожелание от хозяев закрытого вечера – соблюдение Dress Code Coctail. (18+)

Стоит пояснить, идеальным вариантом для Dress Code Coctail у женщин считается маленькое чёрное платье с небольшим количеством изысканно подобранных дорогих аксессуаров. Длина платья может составлять около 10 сантиметров вверх или ниже от колена. Из обуви приветствуются туфли или ботильоны на каблуках. У обладательницы Dress Code Coctail должен быть клатч или маленькая сумочка.

Мужчинам для соответствия Dress Code Coctail необходимо иметь в своем гардеробе классический черный или темный костюм, однотонную или в мелкую полоску рубашку, галстук и запонки, кожаные туфли в классическом стиле. Рубашка может быть одноцветной или в тонкую вертикальную полоску. Особое требование есть и к носкам – они должны быть на тон темнее брюк или в тон к ним.

Welcome Cocktail!

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