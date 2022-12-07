Пермский экс-прокурор Андрей Юмшанов может возглавить госкомпанию «Кавказ. РФ»

Андрей Юмшанов. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов может возглавить АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Раньше все. Ну почти».

Сегодня днем в ТГ-канале издания опубликовали информацию, что «генеральный директор госкорпорации Кавказ.РФ Хасан Тимижев покидает свой пост», а на его место рассматривается «бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов - источник РВНП».

Уточним, «Кавказ.РФ» подчиняется минэкономразвития Российской Федерации, руководителем которой с 2020 года является бывший губернатор Прикамья Максим Решетников. Что же касается Юмшанова, то с лета 2021 года он исполняет обязанности заместителя генерального директора в АО «КСК».

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