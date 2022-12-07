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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 12:01

МЧС предупредило жителей Прикамья о риске ДТП из-за непогоды

Ожидается сильный гололед
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье до 10 декабря сохранятся опасные погодные условия. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Есть риск возникновения ДТП и коммунальных аварий.

Ожидается сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, из-за чего они могут оборваться. Рядом с ними советуют не стоять и не парковать машину.

Также водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Следует ехать, учитывая дорожное покрытие. Пешеходам тоже необходимо быть осторожными.

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