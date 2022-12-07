Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 6 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Погибших и травмированных на пожарах нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 6 декабря 2022 года на территории Прикамья 154 профилактическая группа в составе 331 человек осуществили 1396 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2101 человека, распространили 1596 памяток.

За истекшие сутки 6 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 3 пожара: по одному пожару на территориях Перми, Лысьвенского и Краснокамского городских округов.

Один из пожаров произошел ранним утром 6 декабря 2022 года в одном из некоммерческих садовых товариществ Краснокамского округа. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 02:33. Для его ликвидации прибыли 17 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение двух садовых домов. Приблизительная площадь пожара составила 36 квадратных метров. Локализовали пожар в 03:15, ликвидировали горение в 03:37. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 6 декабря 2022 года в Прикамье стали: садовый дом - в Краснокамском округе; частный жилой дом - в Лысьвенском округе; металлическая бытовка - в Мотовилихинском районе Перми;

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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