Главный каток в Перми появится на площади перед Театром-Театром

Фото: culture.ru

В Перми главный городской каток появится на эспланаде в районе Театра-Театра. Как сообщили «КП-Пермь» в горадминистрации, его строительством занимается краевое министерство спорта. Дата открытия уточняется.

Прошлой зимой главный каток впервые разместился на набережной. Его площадь составляла более 1100 квадратных метров. Рядом с ним установили теплый павильон с раздевалкой, пунктом проката и кафе с горячими напитками.

В этом году заливать каток на набережной не будут. Зато там появится резиденция Деда Мороза. Вместе со Снегурочкой он будет поздравлять жителей города и края с Новым годом. Резиденция будет работать с 24 декабря до 8 ноября.

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