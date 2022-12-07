Пермские власти рассказали о мероприятиях в новогодние праздники

Новогодние мероприятия продлятся до 19 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены краевого правительства обсудили в онлайн-формате новогодние мероприятия. Трансляция с заседания велась «ВКонтакте». Так, в праздничные дни пермяки смогут посетить фестивали, кинопоказы и ярмарки. Особое внимание будет уделено детям-сиротам и детям мобилизованных в зону СВО земляков.

- Очень важно, чтобы на высоком уровне были проведены и губернаторские елки, которые запланированы на 26 и 27 декабря, и муниципальные, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. – В Перми акцент должен быть сделан и на праздновании 300-летия города, потому что мы входим в новую эпоху, в новый период развития краевой столицы в частности, и Пермского края в целом.

Уточним, главная городская елка пройдет для детей в ДК Солдатова. На нее пригласили победителей олимпиад, различных творческих конкурсов и спортивных соревнований, а также детей мобилизованных пермяков.

В новогодние праздники в социальных кинозалах будут показывать мультфильмы и семейные фильмы, откроются новые выставки в музеях. А накануне главного праздника года в Перми пройдет спецпроект «Дягилев+».

Но и это еще не все! С 17 декабря по 7 января будут работать новогодние ярмарки и базары.

Отметим, новогодние мероприятия продлятся до 19 февраля и завершатся проведением Кубка по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

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