Пенсионеры Прикамья предпочитают получать пенсию на карты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье большинство пенсионеров выбирают для получения пенсии карту Сбербанка МИР «Социальная». Всего в Пермском крае проживает почти 800 тысяч пенсионеров. Из них пенсии в Сбербанке получает 536,7 тысяч человек, из которых 55% получают пенсионные выплаты на банковскую карту.

Во многом, считают эксперты, процесс перехода пенсионеров на карты определен тем, что они позволяют не зависеть от расположения отделений Сбербанка или графика их работы. Банковские карты сегодня принимаются к оплате практически в любом магазине, а если нужна наличка – снять ее можно не только в офисах банка, но и в устройствах самообслуживания.

Карта МИР «Социальная» обслуживается бесплатно, её держатели пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка, и возможностями бонусной программы «СберСпасибо».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Особую популярность получение пенсии на банковскую карту приобрело в последние годы. Несомненно, банковская карта МИР «Социальная» - это не только удобный способ для получения пенсии, но и способ надежного ее сохранения. Также, держатели этой карты получают дополнительный доход на остаток средств, хранящийся на карте, и доступ к основным банковским услугам.»