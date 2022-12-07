Пермские власти представили концепцию застройки микрорайона ДКЖ

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«Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) на заседании Градостроительного совета Пермского края представило концепцию зстройки микрорайона ДКЖ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Работы запланированы на участке, ограниченном улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, Зои Космодемьянской и проспектом Парковым. Его площадь составляет 40 га.

Решено, что на 7,5 га построят жилые дома. Они могут быть 9-этажными с высотными акцентами. Так, будет возведено не менее 200 тысяч квадратных метров жилья. Застройку сформируют кварталами, а дворы сделают без машин благодаря подземным парковкам и гостевым стоянкам за пределами придомовых территорий. Также планируется строительство объектов социнфраструктуры.

Максимальный срок завершения всего проекта — 2037 год. Первый конкурс на строительство объявят уже в конце 2022 или начале 2023 года.

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