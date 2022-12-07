На пермской эспланаде пройдет ледовое шоу со звездной фигуристкой Татьяной Тотьмяниной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителей приглашают на новогоднее семейное шоу «300 лет Перми». Об этом рассказала министр культуры Прикамья Алла Платонова на заседании краевого правительства 7 декабря.
Ледовое шоу состоится 2-5 января на центральном городском катке на эспланаде. В программу войдут представления, матер-классы и автограф-сессии. Вход будет бесплатным.
Участие в шоу примут фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, уроженка Перми Татьяна Тотьмянина и другие известные фигуристы.
«Думаю, что открытое, доступное, бесплатное для всех событие будет очень интересным», — отметила Алла Платонова.
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