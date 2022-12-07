В России впервые сертифицированы противогололедные реагенты по ГОСТ

«Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ») получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы (ПГМ). Сертификаты соответствия на подобную продукцию были выданы в Национальной системе сертификации в Российской Федерации впервые.

Сертификацию проводил ФБУ «Волгоградский Центр стандартизации, метрологии и испытаний» - единственный в стране орган по сертификации, аккредитованный на проведение сертификации ПГМ в соответствии с национальными стандартами.

Полученные результаты сертификации подтверждают, что ПГМ ООО «УЗПМ» отвечают всем требованиям, установленным в ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия». Успешную процедуру сертификации в Национальной системе сертификации прошли твердые, комбинированные и двухфазные средства борьбы против скользкости.

Как отмечают эксперты, новый ГОСТ предъявляет высокие требования к современным реагентам в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточая требование по воздействию на металлические элементы городской среды. При этом средства борьбы с гололедом, применяемые на пешеходных зонах не должны оказывать воздействие на кожу обуви и должны быть гипоаллергенными. А поскольку новый стандарт добивается и снижения запыленности в городах, ужесточены и требования к размерам гранул мелкой фракции, которыми обрабатывают дороги зимой.

ПГМ ООО «УЗПМ» полностью соответствуют требованиям национального стандарта, и соответствующие данные внесены в Реестр объектов оценки соответствия Росстандарта.

- Специалисты службы сертификации и исследований продукции предприятия внимательно следят за новыми требованиями, предъявляемыми к экологической безопасности и качеству продукции, проводят работу по подготовке и согласованию документов, выполняя все условия системы сертификации– комментирует директор службы сертификации и исследований продукции Марина Демина – Подтверждение соответствия продукции ГОСТ – важная и неотъемлемая часть деятельности предприятия по выпуску качественной продукции, соответствующей всем экологическим, технологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.