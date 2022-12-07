В Перми снесли аварийный дом по улице Пермской

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В Ленинском районе Перми снесли расселенный аварийный дом по улице Пермской, 58. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

Ранее на снесенную заброшку не раз жаловались жители. С участка осталось вывезти строительный мусор. Сделать это намерены в течение декабря. В следующем году планируется снести соседний дом по улице Пермской, 60.

«Считаю, что на этом месте должны появиться соответствующие общему стилю исторического центра здания, а не многоэтажки», — высказался мэр города о будущей застройке освобожденной территории.

Всего в этом году в Перми снесли 52 расселенных дома. Демонтаж аварийных зданий проводят в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.

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