ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Прикамье на 12%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Всего за 11 месяцев года более 1,6 тыс. заемщиков региона получили в банке на приобретение автомобилей 1,5 млрд рублей.

В целом по стране в ноябре клиенты ВТБ провели более 5,8 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. А по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты на 57 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6 процентных пунктов и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

В целом на российском рынке, по оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов в составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

«Ноябрь стал самым активным периодом текущего года в автокредитовании – в этом месяце мы выдали наибольший объем средств на приобретение автомобилей, - сообщил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. – Двигателем рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей. Для Прикамья эта тенденция особенно актуальна, поскольку наш регион входит в список ведущих в стране по объемам выдач клиентам ВТБ в рамках госпрограммы. По ней сейчас проходит более 40% от общего числа наших сделок по автокредитованию».

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом - от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых. Данные ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)