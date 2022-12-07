Дмитрий Махонин проверил ход строительства и ремонт школ в Перми

Фото: Правительство Пермского края.

В Перми продолжается строительство новых и масштабная модернизация существующих образовательных учреждений сразу в нескольких районах города.

Глава региона Дмитрий Махонин посетил восемь школ, работы по которым ведутся за счет средств из федерального, краевого бюджетов и привлечения частных инвестиций.

В большинстве из них полным ходом идут строительно-монтажные работы. В некоторых школах они находятся на завершающей стадии: в трех обновленных корпусах учреждений учебный процесс возобновится после новогодних каникул.

Комфортная образовательная среда

С апреля этого года в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» проходил капитальный ремонт старого корпуса школы «Синтез» на ул. Ушакова. В здании заменили кровлю, перекрытия, систему отопления, отреставрировали фасад. Преображения произошли и во внутренних помещениях – учебные кабинеты теперь оснащены современным оборудованием. Директор школы Елена Звегинцева сообщила главе региона, что образовательный процесс в «Синтезе» начнется с началом новой четверти.

Дмитрий Махонин не оставил без внимания ремонтные работы в двухэтажной школе № 77 на ул. Героев Хасана и первом корпусе школы № 93 «Фотоника» на ул. Полины Осипенко. Эти учреждения также участвуют в федеральной программе капитального ремонта.

Капитальный ремонт исторического здания школы №77 на ул. Героев Хасана близится к завершению: подрядная организация обновила крышу, отремонтировала инженерные коммуникации и актовый зал. После открытия в школе продолжат развивать у детей специализации по языковым коммуникациям, а также знания в области креативной индустрии.

У здания первого корпуса «Фотоники» отремонтировали фасад, провели капитальный ремонт внутренних помещений и всех коммуникаций. В обновленных площадях появились просторная библиотека, спортивный зал, столовая, две дополнительные лаборатории - по фотонике и квантовой технологии.

«Дети и педагоги должны учиться и работать в комфортных и безопасных помещениях, которые соответствуют всем современным стандартам. Мы будем и дальше создавать во всех территориях края образовательную среду, в которой ребята смогут развивать свои способности и становиться успешными», – подчеркнул глава региона.

Рекордные темпы строительства

В Перми ведется строительство сразу нескольких школ, три из них возводятся в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также посетил их в ходе своего инспекционного выезда.

Частные инвестиции были привлечены на строительство нового корпуса Техно-школы им. Савиных в Новых Лядах. Сейчас оно выходит на завершающую стадию: строители продолжают внутреннюю чистовую отделку и завершают благоустройство территории. Работы по возведению четырехэтажного здания начались в феврале 2022 года. Объект планируется сдать до 2022 года.

За счет средств инвестора также возводится школа на ул. Холмогорской. Строительство объекта началось летом 2022 года. Сейчас завершается монтаж перекрытий четвертого этажа, ведется кладка стен. В новом здании школы будут обучаться 1 050 ребят. По проекту в нем появятся кабинеты технологии и специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, а также столовая, актовый зал и два спортивных зала.

В рамках концессионных соглашений запланировано строительство еще одной школы в Перми. Она появится на ул. Кронштадтской. Подрядная организация вышла на строительную площадку и проводит подготовительные работы. Школу на ул. Кронштадтская планируется сдать до конца 2023 года.

Следующей точкой выезда губернатора стала строительная площадка нового корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина. Здесь подрядчик приступил к монтажу каркаса здания. Завершить работы планируется также до конца 2023 года.

Еще один значимый объект для пермского образования в скором времени появится в микрорайоне Ива. Здесь Дмитрий Махонин проверил ход строительства крупнейшей в Пермском крае школы, рассчитанной на 1626 мест. Застройщик возводит школу за счет собственных средств. Передача объекта муниципалитету намечена к началу следующего учебного года.

По итогам выезда губернатор Пермского края особо отметил, что в планах региональных властей стоит задача сделать школьное образование в территориях Прикамья одним из лучших в стране.

«Необходимо не только строить новые образовательные учреждения, но и ремонтировать уже существующие объекты. Они должны быть ничем не хуже, чем вновь возведенные школы. Кроме того, в приоритете стоит работа по благоустройству дворов образовательных учреждений – дал ряд поручений профильным ведомствам прорабатывать эти вопросы. Важно, что для возведения и ремонта объектов образования привлекаются как средства нацпроекта «Образование» и из краевой казны, так и частные инвестиции. Это позволяет сделать гораздо больше, при том в интересах жителей региона», – подчеркивает Дмитрий Махонин.

В Пермском крае развернута масштабная стройка и капитальный ремонт образовательных объектов: если раньше за один год сдавалось максимум четыре школы, то с 2021 года эта ситуация кардинально изменилась. В 2022 году планируется сдать девять школ, из которых шесть уже открыты для ребят.

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