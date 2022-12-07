Власти планируют начать реконструкцию транспортного узла «Пермь II» в 2023 году

Оба вокзала будут соединены крытым переходом

На заседании регионального правительства глава Прикамья Дмитрия Махонин сообщил, что в 2023 году планируется приступить к реконструкции транспортного узла железнодорожного вокзала Пермь II. Проект вошел в соглашение, которое власти заключили с РЖД на минувшем инженерно-промышленном форуме.

Проект строительства ТПУ (транспортно-пересадочного узла) предусматривает реконструкцию железнодорожного вокзала и строительство автобусного терминала со стороны будущей улицы Строителей - по другую сторону от железнодорожных путей главного направления. Оба вокзала объединят в единый комплекс крытым переходом. Будет приведена в порядок привокзальная площадь. На перроне построят высокие посадочные платформы, чтобы пассажирам было удобнее подниматься в вагоны.

Строительство ТПУ Пермь II - это часть большого проекта «Компактный город», включающего создание кольцевого железнодорожного маршрута, связывающего центр города, Мотовилиху, Орджоникидзевский район и Закамск.

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