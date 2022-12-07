В 2023 году в Пермском крае построят четыре стадиона

Фото: permkrai.ru

В 2023 году на территориях школ в селе Большой Букор в Чайковском, в селе Юксеево в Кочево, в Горнозаводске и Александровске построят четыре стадиона. Это будут многофункциональные комплексы на которых можно будет поиграть в футбол, баскетбол, волейбол, а также заниматься бегом. Территорию стадионов оборудую освещением и камерами наблюдения. Во время уроков физкультуры на них будут заниматься дети, а в другое время - любой желающий.

Строительство стадионов обойдется бюджету края в 93 миллиона рублей. 75% от стоимости направят из регионального бюджета, 25% выделят сами муниципалитеты.

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