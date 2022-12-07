В Пермь досрочно поставили 20 новых автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая партия из 20 автобусов досрочно поставлена в Пермь. Ее поступление ожидалось в следующем году, сообщили в региональном правительстве. Поставка выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В краевую столицу приехали экологичные автобусы на природном газе НЕФАЗ. Они будут работать на городских маршрутах. Транспорт передадут муниципальному перевозчику «Пермгорэлектротранс».

До конца 2022 года ожидается, что в регион поставят еще 11 автобусов. Этим занимается АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

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