Голый Пермяк из окна заброшки закидывал прохожих камнями и досками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Индустриальном районе голый мужчина из окна кидал в людей тяжелые предметы. Пермяки пожаловались на него в социальных сетях.

Мужчина разместился в заброшенном доме по улице Леонова в микрорайоне Нагорный. Местных жителей попросили быть аккуратными, проходя мимо. «На втором этаже этого барака какой-то голый дед кидает в людей камни и доски», — рассказывает автор поста. Очевидцы считают, что мужчина мог быть пьян.

Редакция «КП-Пермь» обратилась за подробностями в краевое управление МВД. Информация уточняется.

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