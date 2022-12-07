Директора Соликамского магниевого завода оставили под домашним арестом

no_tite Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский районный суд Перми продлил домашний арест гендиректору АО «Соликамский магниевый завод» Артуру Уртаеву до 6 февраля 2023 года.

Подсудимый просил изменить ему меру пресечения на денежный залог в 500 тысяч рублей. Как сообщает «ПроПермь», прокуратура выступила против. Подозреваемый мог уничтожить улики или скрытая от следствия. В результате суд оставил меру пресечения прежней.

Напомним, что Артура Уртаева задержали этим летом. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выдаче займа в 250 млн рублей акционеру Соликамского магниевого завода Игорю Пестрикову, который сейчас находится в розыске.

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