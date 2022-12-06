В Пермском крае спецавтобус возит пассажиров «Ласточки» бесплатно

Фото: "Пермская электричка"/ВКонтакте

С начала декабря пассажиров утренних рейсов «Ласточки» привозит из Краснокамска на перрон специальный автобус. Новую услугу уже оценили местные жители, сообщает паблик «Пермская электричка» ВКонтакте.

- Я студент. Автобус забирает с остановки недалеко от дома и привозит как раз к отправлению. Ездить на «Ласточке» вдвойне приятно: быстрее автобуса и дешевле в два раза, - рассказывает Максим С.

- В зимнее время стараюсь за рулем по трассе не ездить, опасаюсь. Работаю в Перми, офис недалеко от центра, поэтому ездила раньше на автобусе, сейчас на электричке: безопасно, быстро. Автобус подвозящий ждали мы давно, хорошо, что запустили, - говорит Ольга М.

Если жители Краснокамска поддержат проект «Удобная электричка» (и дальше будут пользоваться услугами автобуса), то перевозчик намерен увеличить количество рейсов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru