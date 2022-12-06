9 декабря в пермских парках зажгут огни на елках

В пермских парках откроют резиденцию Деда Мороза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зажжение огней на новогодних елях в парках Перми запланировано на 9 декабря. Об этом рассказали в городском учреждении «ПермьПарк». А в конце декабря в парках «Счастье есть», саду им. Миндовского и парке им. Чехова начнут работать ледовые городки. В каждом для больших и маленьких посетителей обустроят места для катания, горки различной высоты и ледяные лабиринты. А еще установят ледяные скульптуры в форме трона и в честь 300-летия любимого города.

Кроме того, с 2 по 6 января в парках будет работать резиденция Деда Мороза, где можно будет не только пообщаться с добрым волшебником, но и получить из его рук сладкий подарок.

Уточним, детские аттракционы в парке «Счастье есть» и саду им. Миндовского будут работать и в новогодние праздники. За анонсами новогодних мероприятий в пермских парках можно следить в сообществе «ПермьПарк» «ВКонтакте».

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