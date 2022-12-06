В Пермском крае ушел из жизни директор двух лесничеств

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края/ВКонтакте

6 декабря перестало биться сердце директора Красновишерского и Вайского лесничеств Александра Останина. Ему был 41 год, 21 из которых он отдал работе в лесном хозяйстве. Его путь в лесничество был непрост: начинал учителем истории в Мутихинской средней школе, потом работал слесарем по ремонту лесозаготовительного оборудования в «Вишератранс» и «Лесной транспортной компании». В лесное хозяйство пришел в 2001-м, а в 2020-м его назначили директором «Вайского, Красновишерского лесничеств», где он и трудился до недавнего времени.

Останин всегда был лидером, он добивался поставленных целей, а накопленный опыт передавал молодым специалистам. Его уважали за принципиальность, требовательность к себе и подчиненным. В общении с коллегами всегда был тактичным, внимательным и отзывчивым.

Прощание с Александром Останиным начнется в 19 часов 7 декабря в прощальном зале «Некрополь» (г. Красновишерск, ул. Гагарина, 27). Похороны назначены на 13 часов 8 декабря.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru