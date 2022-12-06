Пермский край на 63 месте в рейтинге «самых трезвых регионов» страны

Пермь в рейтинге занимается 63-е место. Фото: Василий Вахрин

Ежегодно Ria.ru публикует список российских городов и весей, жители которых меньше всего страдают вредными привычками. 2022-й не стал исключением. Пермский край расположился на 63-й строчке. Что же касается наших соседей, то картина следующая: Башкирия заняла 16-е место, Кировская область – 41-е, Свердловская – 48-е, Коми – 73-е, а Удмуртия – 82-е.

Фото: скриншот ria.ru

Фото: скриншот ria.ru

Что интересно, в тройке лидеров по-прежнему жители северокавказских республик – Чечни, Дагестана и Ингушетии соответственно. Завязывать с вредными привычками совсем не торопятся жители Сахалина (83), Камчатки (84) и Хакасии (85). А вот результатов по новым территориям - Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям – пока нет. Но справедливости ради отметим, что в большинстве регионов ситуация в сравнении с прошлым годом стала лучше.

Уточним, места в рейтинге распределяли на основе данных Росстата и Генпрокуратуры о продажах алкоголя и табачных изделий, а также количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертности от причин, связанных с употреблением спиртного.

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