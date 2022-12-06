Отельеры «заморозили» цены на проживание в гостиницах Перми

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МТС с помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировала стоимость проживания в российских отелях в 2022 году. В Перми цены остались на уровне прошлого года, средняя стоимость номера составила 4200 рублей за ночь.

Суточная стоимость номера в прикамских отелях в 2022 году совпала со средним общероссийским показателем, причем 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3 900 рублей. Номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, что ниже официального уровня инфляции, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров

Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи – ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

«Туристический поток в Пермский край растет. Big Data МТС показала, что число гостей Прикамья в текущем году выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Это больше, чем в среднем по другим крупным регионам Урала и Поволжья. Туристов привлекают наши природные, культурно-исторические достопримечательности и, надеюсь, инфраструктура — гостиницы, рестораны, кафе, доступность связи и мобильного интернета. Для этого мы обеспечиваем города, которые стали точками притяжения туристов, автомобильные трассы, транспортные узлы связью и мобильным интернетом», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Методика

Исследование проведено сервисом бронирования МТС Travel по данным дочерней компании “Броневик”, которая имеет прямые контракты с более чем 50 тыс. объектов размещения по России. В исследовании учитывались как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований компании “Броневик” в разных каналах дистрибуции в 2021 и 2022 годах.