7 декабря в Перми перекроют часть улицы Локомотивной

Фото: архив "КП"
На Локомотивной вновь перекроют движение. Это произойдет с 2 до 4 часов ночи 7 декабря. Как сообщили в краевом минтрансе, ограничение введут на улице частично. Регулировать движение будут сотрудники ГИБДД.
Как пояснили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, приостановка движения на вышеуказанной улице связана с переносом техники для работы на следующей опоре будущего путепровода.
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