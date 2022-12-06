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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:06

7 декабря в Перми перекроют часть улицы Локомотивной

Регулировать движение будут сотрудники ДПС
Екатерина Яганова
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

На Локомотивной вновь перекроют движение. Это произойдет с 2 до 4 часов ночи 7 декабря. Как сообщили в краевом минтрансе, ограничение введут на улице частично. Регулировать движение будут сотрудники ГИБДД.

Как пояснили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, приостановка движения на вышеуказанной улице связана с переносом техники для работы на следующей опоре будущего путепровода.

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