Снятый в Пермском крае фильм «Чук и Гек» выйдет в прокат 22 декабря

Фото: скриншот с трейлера в паблике "Кинокомпания "Вольга"/ВКонтакте

За неделю до Нового года на большие экраны выйдет фильм про двух отважных путешественников – братьев Чука и Гека. Кинокартина, кстати, так и называется «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). Съемки проходили прошлой зимой в поселке Усть-Койва, под Губахой и на Шумихинских скалах. Так, геологическую станцию построили на берегу Усьвы.

Как сообщает кинокомпания «Вольга», в основе сюжета – одноименное произведение Аркадия Гайдара: история двух братьев, которые вместе с мамой едут к отцу-геологу в таежный поселок, где проходит его экспедиция. Но по приезду его там не застают. Папу сыграл Владимир Вдовиченков, а маму Юлия Снигирь. Режиссером-постановщиком выступил Александр Котт. Уточним, бюджет Пермского края включил фильм в систему рибейта и компенсировал его создателям 5,5 млн руб.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru