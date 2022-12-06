Пермские волонтеры запустили «Ночной патруль» для спасения людей от холода

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале работы «Ночного патруля». Проект направлен на оказание помощи нуждающимся и спасение их от морозов.

«Все мы знаем, какой суровой может быть зима на Урале. В ноябре по ночам температура уже опускалась ниже -25 градусов. Провести ночь на улице в такую погоду для дезориентированного человека — серьезная угроза для здоровья и даже жизни», — отмечают волонтеры.

Члены поискового отряда рассказали, что ночью очень хорошо видно тех, кому нужна помощь. Волонтеры, проезжая по темным улицам, обращают внимание на тех, кто одиноко стоит или сидит на остановках, вокзалах, около закрытых магазинов и торговых центров или идет вдоль трасс. Еще один фактор, который может указывать на человека в беде — одежда не по сезону.

Помогать нуждающимся и стать частью проекта предлагают всем желающим. Для этого не обязательно обладать особыми знаниями и навыками. Помочь могут те, у кого есть свой автомобиль и несколько часов свободного времени вечером или ночью. При этом наличие машины не является обязательным требованием.

Желающие принять участие в «Ночном патруле» могут заполнить заявку по ссылке.

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