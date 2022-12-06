В Прикамье растет количество жителей, получающих зарплату на карту Сбера

Фото: предоставлено Сбербанком

В настоящий момент общее число карт Сбербанка, на которые жители Пермского края получают заработную плату, составляет почти 600 тысяч. Это значит, что каждый второй экономически активный житель региона выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Жители Пермского края не случайно выбирают Сбербанк для получения зарплаты, ведь они могут воспользоваться особыми привилегиями при получении кредитов или открытии вкладов, для них Банк предлагает удобные сервисы переводов и оплаты услуг, скидки в магазинах-партнерах, а также повышенные бонусы СберСпасибо и т.д.

Кроме этого Зарплатный проект удобен работодателю. Этот современный способ зачисления зарплаты на карту сотрудникам снижает нагрузку на бухгалтера, сокращает бумажный документооборот и расходы на хранение, перевозку и выдачу наличных».

Напомним, что до 15.12.22 проходит Акция «Стань зарплатным клиентом Сбербанка», в рамках которой клиенты, выполнившие условия, примут участие в розыгрыше денежных призов.

Подробности можно узнать на сайте Сбербанка.