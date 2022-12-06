Новогодние ярмарки в Перми откроют 15 декабря

Новогодние ярмарки будут работать до 8 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние ярмарки уже стали в Перми доброй традицией. Их открывают в преддверии Нового года, чтобы жители смогли без спешки купить вкусное, полезное и приятное.

В этом году запланировано шесть площадок. Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, первые предновогодние ярмарки пройдут с 15 по 17 декабря по улицам Ласьвинская, 18 и Маршала Рыбалко, 109; с 21 по 23 декабря - на площади Дружбы, улицах Советской Армии, 33 и Уинской, 10.

Что же пермяки смогут здесь купить? В первую очередь – товары местных фермеров и производителей: выпечку «По-пермски», чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки (чай, сбитень, глинтвейн), а еще домашнюю птицу, мясные деликатесы и сыры. Ну и куда без новогодних товаров и сувениров с символикой «Пермь-300»!

Уточним, режим работы ярмарочных шатров – с 12 до 20 часов.

Самая большая праздничная ярмарка пройдет с 29 декабря по 8 января. Шатры установят в 64-м квартале городской эспланады, рядом с катком. Чем будут заманивать пермяков торговцы? Ну, например, Вязовскими пряниками (город Кунгур), продукцией агрофирмы «Шадейка» и «Острожка», «Чердынь-Хлеб», «Пермские пчёлы», «Промед», «Бардымский продукт» и других.

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