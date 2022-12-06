В филиале «Азот» стартовал новый проект по безопасности

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовал пилотный проект мониторинга — «Трекинг персонала». Он направлен на повышение безопасности сотрудников при совершении обходов и сокращение простоев оборудования.

Местом для испытаний специального оборудования стал цех нитрит-нитратных солей. Принцип работы системы строится на использовании специальных устройств — трекеров. Их выдадут каждому сотруднику, выполняющему обход инфраструктуры цеха по заданному маршруту. При перемещении людей по территории предприятия трекеры будут поддерживать связь с базовыми станциями — маяками, которые позволяют определить местоположение человека.

Трекеры оснащены системой звукового оповещения, сигнализирующей о попадании в опасные зоны, а также тревожной кнопкой. Она отправляет аварийные сигналы в случае травмы человека и других происшествий. Вся информация передается на программную платформу, установленную на рабочий компьютер начальника смены или подразделения.

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации АО «ОХК «Уралхим»:

Во-первых, с помощью мониторинга мы планируем работать на опережение, не допускать чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, так как в режиме реального времени будет видно, где в конкретный момент находится сотрудник. Во-вторых, мы рассчитываем на сокращение внеплановых остановок, поскольку от периодичности и качества осмотров оборудования напрямую зависит своевременное принятие решений о проведении технического обслуживания.

Все технические работы по проекту планируется завершить в этом году. Запуск в полноценном режиме планируется в ближайшие шесть месяцев.

Наша справка

Трекер — устройство, предназначенное для записи координат маршрута движения с заданной периодичностью.