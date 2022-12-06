В 40 школах Пермского края учеников отправили на карантин из-за ОРВИ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за ОРВИ и гриппа в 40 школах Прикамья объявили частичный карантин. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Школы находятся в Перми, Березниках, Соликамске, а также в Кунгурском, Пермском и Краснокамском округах. На удаленку перевели учеников 76 классов.

Ранее мы рассказывали, что в Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. на прошлой неделе выявили более 23 тысяч случаев, что на 16% больше, чем неделей ранее.

Кроме того, начали циркулировать вирусы гриппа. Зафиксированы первые случаи свиного гриппа — 27 заболевших.

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