Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 5 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. В результате пожаров погибших и травмированных нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 5 декабря 2022 года на территории Прикамья 153 профилактическая группа в составе 315 человек осуществили 1391 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2136 человек, распространили 1559 памяток.

За истекшие сутки 5 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 13 пожаров: 4 пожара - в Перми; по 2 пожара - на территориях Лысьвенского и Кудымкарского округов; по 1 пожару - на территориях Очерского, Соликамского, Гремячинского, Пермского и Большесосновского округов.

Один из пожаров произошел ранним утром 5 декабря 2022 года на ул. Клубной в Гремячинске. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 05:27. Для его ликвидации прибыли 14 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение хозяйственных построек – пяти сараев и двух металлических гаражей. Приблизительная площадь пожара составила 149 квадратных метров. Пожар локализовали в 05:49, ликвидировали горение в 06:15. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 5 декабря 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Пермском, Большесосновском, Лысьвенском и Соликамском округах; бани - в Кудымкарском, Лысьвенском и Очерском округах, Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми; деревянные сараи - в Гремячинском и Кудымкарском округах, Индустриальном районе Перми; многоквартирный жилой дом - в Мотовилихинском районе Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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