Жители Прикамья через Почту России могут оформить подписку на газеты и журналы со скидкой до 30%

Фото: Почта России

С 5 по 15 декабря для жителей Пермского края доступна подписка на периодические издания со скидкой до 30%. Сделать это можно на сайте и в отделениях Почты России. Стоимость подписки по сниженной цене распространена более чем на 2 400 газет и журналов, в том числе на региональные и районные печатные издания Пермского края.

Воспользоваться предложением можно во всех отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Издания доставляются в почтовые ящики. Кроме того, можно присоединиться к акции «Дерево добра», выписав периодику для социальных учреждений: детских домов, школ-интернатов или домов престарелых.

Каталог Почты России насчитывает порядка 6 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ.

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