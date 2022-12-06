Сбер принял участие в Седьмом Пермском инженерно-промышленном форуме, который прошел в Перми 1-2 декабря и стал крупнейшим за все время его проведения.

Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева выступила с докладом на круглом столе, который организовало Главное управление Центрального банка РФ. Круглый стол был посвящен адаптации экономики к новым финансовым условиям, в рамках него эксперты финотрасли рассказали об ограничениях, вызванных санкциями, и способах преодоления сложностей.

В своём выступлении Анна Салеева рассказала об основных изменениях сберегательного поведения населения, остановилась на структурной перестройке, которая произошла в экономике в 2022 году, а также на изменениях, которые происходят в ряде секторов нашей экономики: в нефтяной отрасли, на рынке металлов, в сельском хозяйстве, на рынке недвижимости.

«Сбербанк разработал совокупность мер, поддерживающих клиентов в столь непростой период. На текущий момент мы активно работаем, развивая и усовершенствуя каналы информирования клиентов о всех новых инструментах и продуктах Банка, что помогает бизнес-сообществу региона в текущих условиях активно работать и развиваться на благо жителей Пермского края», - отметила во время дискуссии управляющий Пермским отделением Анна Салеева.

Напомним, Пермский инженерно-промышленный форум проводится в столице Прикамья с 2014 года.