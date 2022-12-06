В Прикамье за сутки произошло 13 пожаров

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На территории Пермского края 5 декабря зафиксировано 13 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Так, в Перми произошли 4 пожара, в Лысьвенском и Кудымкарском городских округах — по два, в Очерском, Соликамском, Гремячинском городских округах, Большесосновском муниципальном округе и Пермском районе — по 1.

Погибших и пострадавших не было. Основной причиной возгорания становилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Для сравнения, 5 декабря прошлого года пожаров было почти в два раза меньше — 7.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарного режима.

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