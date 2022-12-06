В Прикамье власти массово рассказывают о действиях при ЧС

Фото: Олег ЗОЛОТО

В официальных пабликах администраций муниципалитетов Пермского края стали появляться посты о том, как действовать при ЧС. Информацию опубликовали в сообществах Кунгурского, Частинского, Юсьвинского и других муниципальных округов.

«В нашем мире неспокойная ситуация», — отмечается в постах. В связи с этим жителям решили напомнить, как вести себя при ЧС, и рассказать, что такое тревожный чемоданчик.

Перед передачей экстренных сообщений звучит сигнал «Внимание всем!», который сопровождается сиренами, прерывистыми гудками и речевой информацией. Услышав его, нужно отключить свет, воду газ и отопительные приборы, закрыть плотно окна и двери. Необходимо укрыться в ближайшем защитном сооружении или эвакуироваться в безопасный район, взяв с собой необходимые вещи, аптечку, запас продуктов и воды.

Правильно собранный тревожный чемоданчик (рюкзак, сумка) поможет выжить в экстремальных ситуациях. В нем должно быть все самое необходимое. В первую очередь это документы в непромокаемой упаковке, деньги, банковские карты и средства связи. Туда также входят одежда по сезону, ремонтный комплект из ниток и иголок, фонарик, запас батареек, спички, запас еды и воды, средства личной гигиены, одноразовая посуда, нож и аптечка первой помощи.

В аптечке должны быть средства для обработки ран и остановки кровотечений, маска и перчатки, антисептик, спазмолитики, анальгетики, сердечные, противоаллергические, детоксикационные и противомикробные средства, нашатырный спирт, ножницы, шприц и ручка с блокнотом.

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